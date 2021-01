Kas teadsite, et 2022. aastaks on maailmas üle 44 miljardi seadmetesse ja keskkondadesse integreeritud kaamera? Samal ajal on suur osa nendega kogutud tohutust andmemassist täiesti kasutu, sest keegi ei jõua neid videovooge jälgida ega salvestisi läbi vaadata. Ammugi mitte sellest midagi mõistlikku järeldada või analüüsida. Eesti tehisintellekti arendav idufirma Fyma (endise nimega Visory) tahab nüüd selle data meie jaoks tööle panna, aga lubab seda teha kõige rangemaid andmekaitsereegleid järgides.