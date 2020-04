Maailmatasemel tervishoiu innovatsioon võiks hoida osa Eesti kergetööstusest ka kriisi ajal töös

Eelmisel nädalal andis Kuressaare haigla sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on koroonaviirusega võitlemise perioodil jätkanud investeeringuid ka ristnakkumise peatamisse. Nii jõudsid päev enne suurt reedet haiglasse 150 tekki ja 150 patja, mis on nö hingamismaskiga, pakkudes seeläbi täielikku kaitset viiruste eest ja muutes haiglakeskkonna turvalisemaks nii patsientidele kui töötajatele.

Tegu oli Pärnus tegutseva ettevõtte Gabriel Scientific OÜ juba mõnda aega tagasi välja töötatud ja tänaseks ka üleilmselt patenteeritud SleepAngel PneumaPure vooditoodetega, mis ei paku kaitset mitte ainult viiruste, vaid ka igasuguste allergeenide, vedelike ja patogeenide eest. Kuressaare haigla ei ole aga ainuke Eesti haigla, mis neid filtertehnoloogial toodetavaid ja selle poolest maailmas ainulaadseid vooditooteid juba mõnda aega kasutanud on.

2014. aastal asutatud Eesti ettevõtte tooteid tarnitakse täna ligi 50 riiki üle maailma, pidevalt on töös tellimused 30-40 riigist. Viimane kuu aega on ettevõttele palju tööd toonud, SleepAngeli tellimuste mahtu on kaheksa korda kasvanud. Kuu tagasi otsustas näiteks Wales, et vahetab kõikide haiglate ja välihaiglate intensiivravi osakondades padjad, tekid ja madratsid Eesti ettevõtte omade vastu välja. Selle tellimuse maht küündib umbes 7500 tooteni.