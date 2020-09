Maailmaturu hinnalangus jõudis lõpuks Eestisse: Circle K langetas kütuse hindu

„Circle K eesmärk on pakkuda kõikidele klientidele kvaliteetset kütust taskukohase hinnaga. Kui vähegi võimalik kütusehinda kütuse omahinna tõttu langetada, siis seda esimesel võimalusel ka teeme. Praegune hinnalangus on tingitud maailmaturu kütusehindade üldisest alanemisest,“ selgitas Circle K Eesti AS mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi. Bensiin 95 miles hind on tänaõhtuse seisuga 1,189€/L, diislikütuse D miles hind 0,929 €/L ning LPG hind 0,519 €/L.

Lisaks sellele alustas Circle K klientidele suunatud kampaaniaga „milesPLUS kütused EXTRA Club kliendile -10s/L. „Kampaania on tingitud soovist pakkuda kõikidele meie klientidele võimalust proovida meie parimaid milesPLUS mootorikütuseid kuni oktoobri lõpuni eriti soodsa hinnaga. Tegemist on premium klassi kütustega, mis parandavad mootori võimsust ja vähendavad kütusekulu,“ selgitas Sassi.

milesPLUS kütused vähendavad kütusekulu kuni 3% ja heitgaaside kogust, parandavad mootori töökindlust, puhastavad ja kaitsevad auto mootorit, taastavad ja säilitavad auto mootori võimsuse ning tagavad auto mootori efektiivse töö. milesPLUS diisel parandab ka külmkäivitust ning vähendab diiselmootori müra ja klõbinat.