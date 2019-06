Maailmavallutus jätkub: Cleveron alustas koostööd Ladina-Ameerika jaemüügigigandiga

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul on Ladina-Ameerika neile veel avastamata turg. „Falabella soovib kasvada Ladina-Ameerika juhtivaimaks online ja offline jaemüügiplatvormiks ning kahtlemata on ta Cleveroni jaoks hea partner uues maailmajaos äri alustamiseks."

Falabella on juba neljas ettevõte, kes viimaste nädalate jooksul Cleveroni klientide hulka lisanud. Mais teatati tegevuse alustamisest Uus-Meremaal, samuti said Cleveroni pakirobotid püsti Tšehhis ja Norras. „Oleme laiendamas oma tegevust eri riikides ning ka maailmajagudes. Peagi saame ehk tõsimeeli öelda, et Viljandi robotid on vallutanud kogu maailma," kommenteeris Kütt.

Falabella võttis kasutusele pakiroboti Cleveron 402, mis paigaldati Los Dominicose ostukeskusesse Tšiili pealinnas Santiagos. Poeketi kliendid saavad teha oma ostud veebipoes, tellida pakid kauplusesse ja need siis poes asuvast pakirobotist ise tellimuse koodiga välja võtta. Cleveron 402, mida saab paigaldada ka seina sisse nii, et nähtavale jääb ainult kasutajakonsool, kasutab veebiostude üleandmiseks poodides ka maailmakuulus moekaupade müüja Zara.