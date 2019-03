Maaima suurimal õlletootjal on uus strateegia

Anheuser-Busch InBevi juhatuse esimehel Carlos Britol on investoritele sõnum, et õllega ei juhtu sama mis ketšupga. Investorid kardavad, et kordub Kraft Heinzi läinud nädala finantsiline häving.

Põhjuseid on piisavalt, et karta, et just nii läheb. Mõlemal ettevõttel on samad juhatuse liikmed ning valitseb erakapitalifirma 3G Capitali poolt rakendatud kulude kärpimise mantra. Budweiseri omanik ehmatas juba oktoobris dividendi kärpides aktsionäre.

Neljapäeval küll AB InBev võttis osa pingeid maha, kuna kasumikasv ületas ootuseid. Brito ütles, et kuigi eelarveliselt jäädakse konservatiivseks, on ta valmis kasvu investeerima.

Brito ütles ettevõtte peakorteris Belgias Leuvenis, et aktsionärid ei ütle juhtkonnale, et andke kõik raha mis on võimalike meile dividendidena.

„Kui mõtlete efektiivsusele, siis kõige efektiivsem otsus oleks ettevõte likvideerida,“ ütles ta. „Siis kukuvad kulud nulli. Aga me ei ole siin selleks.“

Erinevalt Kraft Heinzi töötajatele kinga andmises ja hinna tõstmisest kasumi suurendamiseks, plaanib õlletootja hoopis kulutada rohkem reklaamile müümaks rohkem õlut.