Maakler: paljude üürikorterite hinnad on langenud sadade eurode võrra

Helen Shanki kinnitusel on peamine põhjus üldine ebakindlus ning suur hulk korraga üüriturule jõudnud kortereid. "Näiteks lisandusid Airbnb korterid ja paljud üliõpilased andsid oma pinnad ära," rääkis Shank.

"Erinevalt müügist toimub üüriturul tegelikult senisest märksa aktiivsem tegevus. Ostusoovist on vähemalt ajutiselt saanud üürihuvi, sest paljud ei julge osta, mõnele ei anna pank laenu jne," ütles Shank ja lisas, et üürimaakleritel on praegu väga palju tööd.

"Üürnikud küsivad päris tihti, kuidas oma olemasolevad lepingud odavamaks muuta. Hinnalangetust küsivad peamiselt need üürnikud, kes seni tasusid maksimumi, näiteks 2-toalise kesklinna korteri eest 700-800 eurot. Samuti on rohkem pihta saanud vanalinna ja väikeste ühetoaliste korterite hinnad. Pikaajaliste rentnike ja mõistliku hinnaga üürijate poolt päris sellist survet pole," lisas Shank.

1Partneri konsultant toob reaalsed näited viimase kuu tehingutest: "Näiteks 1000-eurose kuuüüriga korteri hind langes 700 peale, et üürnik sisse jääks. 650 euro pealt langes hind 450le, 550 pealt 400le ning 360 eurolt 250le," ütles Shank.

"Soovitan üürileandjal vähemalt ajutiselt järeleandmisi teha, sest kui elanik välja kolib, siis uuelt niikuinii enam vana hinda ei saa ning vahepeal seisab pind tühjalt. Pigem lepitakse hinnalangetus kokku lühemaks ajaks, näiteks kolmeks kuuks, et see siis perioodi möödudes uuesti üle vaadata," soovitas Shank.

Kinnisvarakonsultandi sõnul on praegu võimalik korter unistuste hinnaga üürida. "Ühes seni Airbnb jaoks hoitud Kalamaja kortermajas läksid kolmetoalised kaubaks 420 euroga kuus ning huvi oli väga suur," selgitas Shank.

"Veidi üllatavalt ongi kasvanud üürihuvi suurte, 3-toalist korterite ning langenud väikeste 1-toaliste osas. Suurtes elavad paljud need, kes vastu kevadet oma senise korteri maha müüsid ning ei riski praegu uut osta," lisas Shank.