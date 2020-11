Maalt linna puhkama. Tallinna hotellikett müüb tube 3 euroga

Hestia sünnipäevahinnaga tube saab broneerida ainult ühel päeval - 3. novembril ja seni kuni tube jätkub. Iga päeva kohta on müügil vaid kindel arv tube ning broneerida saab nii Tallinna kui Riia hotellidesse. Müüki tuleb 1036 standardklassi tuba ja soodushinnaga broneeringuid pakutakse vaid novembrikuuks. Kampaaniahind kehtib ühe toa kohta maksimaalselt kahele inimesele, maksimaalselt üheks ööks. Hommikusöögi saab soovija lisaks soetada.

Hestia Hotel Group tegevjuht Kaisa Mailend selgitab, et pakkumise eesmärk ei ole kasumit teenida: „Eks see on üks sünnipäevahullus ja püüd elavdada linnapuhkust siseturismi osana. Seni ei ole linnapuhkus olnud Eestis ja Lätis kuigi populaarne puhkuse veetmise viis, vaid inimesed soovivad ikka kaugemale reisida. Praegusel piiranguterohkel ajal on tegelikult ka väike keskkonnavahetus kohalikus linnahotellis väga mõnus vaheldus rutiinile. Võtad aega iseendale, oled eemal argitoimetustest või lihtsalt lõõgastud tavapärasest erinevas keskkonnas", selgitab sünnipäevakampaaniat Hestia Hotel Group tegevjuht Kaisa Mailend.

Hotellikett plaanib kõiki hotelle hoida avatuna nii kaua, kui võimalik. „Käesolev aasta on turismisektorile olnud äärmiselt raske ning isegi kui spaa-hotellid on tundnud natukene leebemat käibe kukkumist tänu siseturismile, siis linnahotellides külastajaid napib. Siiski, avasime koheselt peale eriolukorra lõppu kõik Hestia grupi hotellid Eestis ja Lätis ning hoiame külastajatele uksed lahti nii kaua kui võimalik. Sellisel viisil säilitab suurem osa personalist oma töö ning kõigil Eestis viibijatel on suurepärane võimalus proovida siseturismi ka linnapuhkuse näol," võtab olukorra kokku Kaisa Mailend.

Hestia Hotel Group OÜ on 2014. aastal loodud eestimaise hotelliketi emafirma. Kolme aasta eest võeti kasutusele Hestia bränd ning viimastel aastatel on Hestia Hotel Group tõusnud suurima hotellide arvuga hotelliketiks Eestis. Gruppi kuulub seitse hotelli Eestis ja kaks Lätis, hiljuti avati Tallinna südalinna stiilseim hotell Hestia Hotel Kentmanni. Grupis töötab kokku nüüdseks 300 inimest.