Maanteeamet loobus saarte lennuhankel taaskord lennukite vanusepiirangust. Ettevõtjad on varasemalt sellist sammu nimetanud kriminaalseks

Riigihangete vaidlustuskomisjon (VAKO) otsustas novembri lõpus, et maanteeameti korraldatud Kuressaare-Tallinna lennuliini hankes ei ole ikkagi lennufirmadelt asjakohane nõuda lennukite vanusepiirangut. Nimelt lisas maanteeamet veel sügisel majandusminister Taavi Aasa tungiva soovituse peale hankesse nõude, et teenuseks pakutava lennuki tootmisaasta peab olema 2000 või hilisem ehk et Kuressaare ja pealinna vahet ei tohiks sõita üle 20 aasta vanuse lennukiga. Transaviabaltika selle nõude VAKO-s vaidlustas ja võitis.

Nüüd kui hanke lõpuni oli jäänud vähem kui nädal ehk algselt oli aega pakkumisi esitada 20. detsebrini, viis maanteeamet hankeregistris muudatuse sisse ja kaotas jälle vanusepiirangu. Niisamuti pikendati hanke tähtaega 21. jaanuarini 2020.

Kui maanteeamet esimest korda, septembris vanusepiirangu välja võttis, olid nii Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja mitmed Saaremaa ettevõtjad äärmiselt pettunud maanteeameti ühepoolses käitumises, sest viimane jättis Tallinna-Kuressaare lennuhankest välja ühe saarlaste poolt seatud olulise tingimuse, nimelt lennuki vanuse.

Ettevõtte PRFoods juht Indrek Kasela oli ERR-is toona veel kriitilisem. "See väide nüüd, et vanus pole oluline, eriti maanteeameti poolt, see kõlab, ma loodan, et ainult ebakompetentsena, aga kindlasti lausa kriminaalsena. Praegusel juhul, nagu ma ütlesin, on pettumus nii suur, et tuleb kaaluda kohtulikke variante, et antud protsessi sellisel moel edasi ei liigutataks."