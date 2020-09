Maanteeamet: neljarajalised teed ei valmi enne 2035. aastat

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani sõnul on Eestil ka Euroopa Liidu ees eesmärk, et põhivõrgustik peab olema 2030. aastal teede osas valmis.

"Selline plaan on ettevõetud jah, et kui saabub aasta 2030 eks me siis näe, kas me jõudsime nii-öelda selleks hetkeks valmis või ei jõudnud," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Maanteeameti hinnangul seisab kavas, et need teed tuleks valmis ehitada alles aastaks 2035.

"Kui me vaatame täna 2+2 teede arendmise peale, siis neid on võimalik välja ehitada 15 aastaga. Tähendab tuleb teha korralik ettevalmistus, eelprojektid, keskkonnamõjude hindamised, põhiprojekt ja seejärel ka realiseerimine," rääkis maanteeameti strateegilise planeerimise direktor Martin Lengi.

Loe pikemalt ERR-ist.