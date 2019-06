Maanteeamet tellib nädalavahetusteks lisalennud Tallinn-Kuressaare liinile

Lennuk teeb nüüd reedeti kolm ja pühapäeviti kaks reisi päevas, sest liinile Tallinn-Kuressaare-Tallinn uue vedaja leidmise hange tunnistati kehtetuks ning uue vedaja leidmine võtab aega.

Alates 1. juunist 2019 teenindab Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliini JSC aviation company "Transaviabaltika", kes lendas antud liinidel ka varem, küll aga oluliselt väiksema, 19-kohalise lennukiga. Liinilepingut pikendati vastavalt ühistranspordiseadusele liini teenindanud vedajaga kuni uue vedaja leidmiseni.

Kuna sel hetkel hankeprotsess käis, siis oli oht, et liini teenindamine katkeb. Uus leping sõlmiti kuni kaheks aastaks. Antud leping on võimalik lõpetada kahekuulise etteteatamisajaga juhul, kui Maanteeamet on uue vedaja leidnud.

Lähtuvalt rahandusministeeriumi juhistest tunnistas maanteeamet Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuhanke kehtetuks. Regional Jeti emafirma Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et ettevõte kaebab maanteeameti otsuse kohtusse. "Meie olime valmis pakkuma saarlastele head ja kvaliteetset lennuühendust. Me tegime parima pakkumise ja võitsime hanke. Seetõttu ei saa me maanteeameti otsusest ja selle põhjendustest aru. Selguse saamiseks pöördume me kohtusse," lausus Nordica esindaja.