Maanteeamet tühistas Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuhanke tulemuse. Uue lahenduseni jätkab senine vedaja 19-kohalise lennukiga

„Maanteeamet teeb endast kõik oleneva, et võimalikult kiiresti tuua Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinile suurem lennuk, mis vastab paremini kohalike inimeste vajadustele ja ootustele. Seetõttu kuulutame uue hanke võimalikult kiiresti välja,“ ütles maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi, viidates sellele, et kohalikud on pikalt tahtnud lennuliinile suuremat lennukit.

Alates 1. juunist 2019 teenindab Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliini JSC aviation company "Transaviabaltika", kes lendas antud liinidel ka varem, küll aga oluliselt väiksema, 19-kohalise lennukiga. Liinilepingut pikendati vastavalt ühistranspordiseadusele liini teenindanud vedajaga kuni uue vedaja leidmiseni.

Kuna sel hetkel hankeprotsess käis, siis oli oht, et liini teenindamine katkeb. Uus leping sõlmiti kuni kaheks aastaks. Antud leping on võimalik lõpetada kahekuulise etteteatamisajaga juhul, kui Maanteeamet on uue vedaja leidnud.

Maanteeamet on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, juhtimisfunktsiooni ja riikliku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse valdkonnas.