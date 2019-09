Maanteeameti juht lendas riigi raha eest Jaapanisse puhkama. Seaduse kohaselt on kõik korrektne: hiljem osales ta konverentsil

Delfile teadaolevalt on Sauki reis maanteeameti töötajate seas küsimusi tekitanud - viidatakse, et Sauk võttis reisile kaasa ka oma abikaasa ja on ebaselge, mis kulud kattis asutus.

Sauk selgitab, et osales mullu 24.-27. oktoober Yokohamas Maailma Teede Assotsiatsiooni (PIARC) nõukogu koosolekul. "Maailma Teede Assotsiatsiooni (PIARC) nõukogu koosoleku ajal toimus ka koosolekul osalejate kaaslastele mõeldud programm. Seal osales ka minu abikaasa, kelle lennupiletite, majutuse ja programmis osalemise kulud katsin mina. Maanteeametile sellega kulusid ei kaasnenud," ütleb Sauk.

Kui puhkuseandmeid vaadata, siis nähtub, et Sauk puhkas vahetult enne mainitud koosolekut - 19. oktoobrist kuni 23. oktoobrini. Tekib küsimus, mil Sauk oma abikaasaga Jaapani lendas ja kas riigi kulul?

Selgub, et Jaapanisse lennati juba 19. oktoobril ehk Sauki esimesel puhkusepäeval. Maanteeamet tasus Sauki lennupiletite eest Tallinn-Tokyo-Tallinn kokku 1240 eurot, üks ots seega 620 eurot.

Seadusepügalaid vaadates nähtub, et pole mingit vastuolu selles, et Sauk riigi kulul varasemalt Jaapani lendas, et seal veidi puhata. Maanteeameti pressiesindaja Merit Mähar viitab, et maksu-ja tolliameti kodulehel on puhkuse ja lähetuse ühildamisest kirjutatud järgmiselt: "kui poolte kokkuleppel läheb töötaja oma puhkuse arvelt lähetuse sihtkohta enne lähetuse algust või naaseb lähetuskohast peale lähetuse lõppu, siis jäävad puhkusepäevad päevaraha ja majutuskulude arvestusest välja, kuid sõidukulu hüvitamine on tööandja kulu, sest ka ilma puhkuseta oleks tööandja pidanud töötaja oma kulul lähetusse saatma ja lähetusest tagasi tooma. Kui töötaja puhkuse ajal lähetuskohta minek/tulek tööandjale sõidukulu ei suurenda, siis erisoodustust ei teki."