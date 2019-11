Maaomanikku saatis võitluses Sõnajalgade omavoli vastu edu

Aidu tuulepargi arendajate Andres ja Oleg Sõnajala kohtuasjad eri riigiasutuste vastu on teada. Vähem teab avalikkus, et Sõnajalgade enda vastu on kohtusse läinud üks Püssi kandi maaomanik, kelle kinnistut läbib 110 kV elektriliin, mille arendajad rajasid sinna omaniku vastuseisust hoolimata.

Kuna kohus peatas Sõnajalgade Aidu tuulepargi ehituse 2017. aasta 3. mail, otsustasid arendajad, et aega pole raisata, ja hakkasid 2017. aasta novembris välja ehitama tuulepargist Püssi alajaama suunduvat 110 kV elektriõhuliini, mis läbib oma paarikümmet kinnistut. Mullu juulis andis Lüganuse vald liinile ka kasutusloa.

Vähemalt viis maaomanikku, kelle maale oli liin rajatud nende vastuseisust hoolimata, olid aga selgelt öelnud, et nemad liinile kooskõlastust ei anna. Üks maaomanik, Ida-Virumaal lastekaitsespetsialistina töötav Külli Veidemann (48) oli selleks ajaks juba ligi aasta võidelnud arendajate ebaseadusliku ehitustegevuse vastu oma maal.