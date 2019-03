Maaomanikud, olge valvsad! Muudatused maa andmetes võivad omanikule tuua senisest suurema arve

Peamiselt erinevused võrreldes varasemate andmetega on seotud maa loodusliku seisundi ehk kõlvikuandmete uuendamisega.

Nii näiteks võib omanik üllatuslikult avastada, et maamaks on varasemast kõrgem, sest kraavipervedel kasvav võsa on osa põllumaad muutunud metsamaaks või osa senisest põllumaast õuemaaks, mille eest aga tuleb rohkem maksu maksta. Maamaks laekub 100% kohaliku omavalitsuse eelarvesse.

Erinevused on tingitud sellest, et varasemate aastate maamaksud arvestati maamõõtjate poolt katastrisse esitatud andmete põhjal, nüüd aga aeropildistamise alusel valminud kaardiandmete alusel.

Kokku arvutati eelmise aasta detsembris katastriüksuse ning kõlvikute pindala 706 302-le katastris registreeritud maatükile.

Maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus selgitas, et kõige rohkem ehk varasema pindalaga võrreldes muutus 6% maatükkide, kokku 46 849 maatüki pindala.

Väga vähesel määral ehk kuni 1% maatüki varasemast pindalast muutus pindala 40%-l maatükkidest ehk 280 352 maatükil.

Enam kui pooltel maatükkidest jäi pindala samaks.

Kõlvikute osas oli muutusi rohkemate maatükkide osas kui pindala puhul, kuid neist lõviosa oli tegu väikeste muutustega. Kõlvikuline kooseis kogu Eesti kohta kokku muutus järgmiselt:

Metsamaad oli 51,8% , uue arvutuse järgi 53,0%

Haritavat maad oli 24,5 %, uue arvutuse järgi 24,3%