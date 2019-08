Maapoepidajad ootavad riigilt toimetulekuks maksusoodustusi

Coop sulges 2017. aastal Põlvamaal mitu maapoodi, andes sellega tõuke kogukonnapoodide tekkeks. Leevil asuv kauplus on selle musternäide - pood on igapäevaselt lahti ja pidevas arengus, olgugi et igapäevane ellujäämine on siiski raske, vahendas ERR uudised "Aktuaalset kaamerat".

"Kõik need maksud, tööjõumaksud on ju täpselt samad, kas me peame poodi Tallinnas, kus on palju rahvast, või siin, kus on vaid paarsada inimest. Siis peabki tunduvalt rohkem pingutama, et inimesi siia poodi saada," ütles Leevi poe juhataja Lii Toots.

Maapoodide pidajad ütlevad kui ühest suust, et tegelikult on maapoodidest tänaseks saanud kogukondade poed, mis saavadki tulla vaid kogukonna seest ja püsida kogukondade toel. Ehk teisisõnu, kui pole toetavat kogukonda, pole ka klientuuri. Klient soovib aga soodsamaid hindu, mida maapoodidel pole võimalik pakkuda. Nõnda kainelt kaalutledes loobus näiteks kohalik ettevõtja Margarita Võsokovskaja plaanist avada Coopi suletud Linte pood.

"Kõige suurem hirm ongi see, et kas rahvast ikka jagub sinna piisavalt, et ma saaksin endale sinna töölisi lubada, nendele palgad õigeaegselt maksta, kas ma saan arved kauba eest õigeaegselt makstud," rääkis Võsokovskaja.