Maasikakasvataja, kel jääb 50-60 tonni marju põllule: oleks ukrainlane õigel ajal olemas olnud, oleks me järje peal

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS

Helme Maasikakasvatuse juht ja omanik Andrus Horn Foto: Argo Ingver

Valgamaal üle 20 aasta maasikasvatusega tegelenud Andrus Horni sõnul on ainult õiglane, et riik, kes on koroonakriisist tingitud kahjude korvamiseks erinevatele sektoritele appi läinud, korvab nüüd ka võõrtööjõu piirangutest tingitud kahjud maasikakasvatajatele, kel jääb töökäte puuduse tõttu kümneid tonne maasikaid põllule.