Maasikakasvatajad on Helme süüdistusest nördinud: minister halvustab alusetult tervet sektorit

"Martin Helme on selliseid üle võlli süüdistusi esitades läinud väga liiale. See ei ole enam normaalne, et minister halvustab järjepidevalt ja alusetult tervet sektorit," ütles AranFarming maasikafarmi juht Paavo Otsus.

EKRE poliitikud on viimasel ajal maasikakasvatajaid palju materdanud ja täna valas Martin Helme veelgi õli tulle, kui avaldas kahtlust, et maasikakasvatajad on jätnud riigile makse maksmata. Helme kohtub uuel nädalal maksuameti juhtidega, et amet hakkaks põhjalikult uurima, kas tegu on tõsise maksukuriteoga. "See kohe mitte ei lähe," rõhutas Helme.

Delfiga rääkinud maasikakasvatajad on sellest sõnavõtust nördinud, sest nemad tegutsevad igati seaduslikult. "Viimastel aastatel on MTA koos PPA-ga teinud mitmeid reide ja ka üldiselt on soov mingisugust jama teha väga väike, sest nii kaugele ei purjeta. Me kõik tahame ju ikkagi tegutseda, mitte, et meid häbiposti pannakse," ütles Otsus.

Ka Joosepi talu peremees Hillar Lillo ja Kaarel Kilki Raadiko talust kinnitasid kui ühest suust, et nemad makse maksmata ei jäta. "Teiste eest muidugi rääkida ei saa, aga mina midagi häbenema ega kartma ei pea. Seadust tuleb järgida ja seda teavad vast kõik," ütles Lillo. Kilki märkis, et ehk on sellised süüdistused tõukunud minevikust.

Marimarta OÜ perenaine Janika Lindsalu ütles, et ühest küljest on Helme kahtlus, et maasikakasvatajad makse ei maksa, suurtegijate suhtes kindlasti ülekohtune. "Teisalt on karmim kontroll teretulnud nähtus, sest soodustab ausat konkurentsi. Suurkasvatajaid see niivõrd ei puuduta, sest kõik andmed on avalikud, aga kontrollida võiks väiksemaid tegijaid, FIE-sid ja maasikamüüjaid," ütles Lindsalu.

Ka tema tõdes nagu Otsuski, et EKRE poliitikute sõnavõtud tekivad nördimust. "Nad ütlevad meie kohta pidevalt nii halvasti, et vahepeal oli selline tunne, et oleme kriminaalid. Oleme kriminaalid, et kasutame võõrtööjõudu ja seepärast, et töö on raske," sõnas Lindsalu.

Maasikakasvatajad püüavad nüüd hakkama saada, nagu võimalik. "Põllumees ei nuta ja saab alati hakkama. Palju lihtsalt oleks muidugi, kui meid niimoodi ei materdataks," ütles Lindsalu.