Maasikakasvatajate liidu esindaja: me ei ootagi Martin Helmelt vabandust. Valitsuse nõunik võttis meiega juba hüvitise osas ühendust

„Tegelikult see päring tuli üldse valitsuse poolt – üks nõunik tuli ja küsis, kas on võimalik teie sektorile tekitatud kahju kuidagi kompenseerida,” kirjeldas maasikakasvatajate liidu esindaja täna Ärilehele. Tema sõnul leidis see aset eile. „Rohkem detailidesse veel ei ole laskutud. Normaalne inimene saab aru, et asi ongi hull,” lisas Lillemets.

Ühtlasi märkis maasikakasvataja Martin Helme viimaste kuude sõnavõttudele viidates, et tema jaoks on arusaamatu, miks peaks keegi ülbitsema olukorras, kus ta näeb, et teiste elutöö hävineb, sest valdavas osas on suurte maasikatalude näol tegemist pikalt tegutsenud ettevõtjatega, kel on oma ajalugu ja kes on arvestavad tööandja ka maapiirkondades elavatele eestlastele.

„Hooajatöötajat on meil ainult vaja hooajal. Autojuhid ja müüjad on ikkagi eestlased. Need, kes seal traktorite peal on, on samuti eestlased. Brigadirid, kes alustavad oma tööpäeva varem – need kõik on kohalikud inimesed,” lausus Lillemets.