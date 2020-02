Macron: Euroopa on eelarvevaidlusega sihti kaotamas

EL peab aitama keskklassi, et see taasavastaks tulevikuusu, kuna on kandnud finantskriisiga tegelemisel ränka hinda. Samuti on neil karta 2015. aastal toimunud massilise sisserände pärast, rääkis Macron Müncheni julgeolekukonverentsil.

Macron kutsus EL üles investeerima tulevikutehnoloogiatesse, mis aitavad Euroopal hoida tuleviku enda kontrolli all. Nendeks on 5G võrgud, pilvetehnoloogia ja tehisintellekt, kirjutas Bloomberg.

EL liidreid ootab tuleval nädalal ees mammutkohtumine, kus teemaks on see, kas järgmise seitsme aasta EL eelarve peaks moodustama ühe või 1,1 protsenti EL majanduse kogutoodangust.

„Me pole tasemel,“ ütles ta, rünnates EL investeerimist piiravat poliitikat. „Selline poliitiline kokteil on nullis laenukulude juures hullumeelsus.“

Euroopa Nõukogu president Charles Michel tegi reedel ettepaneku, et et EL eelarve võiks olla vahemikus 2021 kuni 2027 1,095 triljonit eurot, mis moodustaks 1,074 protsenti EL majanduse kogutoodangust.

Diplomaatide seas on suured erimeelsused. Osad riigid pooldavad suuremat kulutamist, teised aga tahavad kasinuseelarvet.

Macron oli iseäranis rahulolematu Saksamaaga ja kantsler Angela Merkeliga, kes pole tegelenud Prantsusmaa presidendi initsiatiividega, mis puudutavad EL majandusliku, diplomaatilise ja sõjalise jõu tugevdamist.