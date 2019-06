Macron hoiatas hullunud kapitalismi eest

Macron ütles, et ILO loodi usus, et rahu tagamiseks tulevikus on vaja sotsiaalset õiglust ja tööliste austamist, vahendab France24.

Ta hoiatas, et need põhimõtted on ohus ja kutsus üles pöörduma sotsiaalse turumajanduse poole, kus kõik saavad oma osa, selle asemel, et pooldada süsteemi, kus jõukus liigub väikese hulga kätte.

„Kui inimesed tunnevad, et neilt on võetud lootus jõukusele, siis võib neid hakata enda poole tõmbama autoritaarsus ja usk, et demokraatia ei kaitse neid enam hullunud kapitalismi ebavõrduse eest," rääkis Prantsusmaa president.

Ta kutsus üle kehtestama Euroopa Liidus miinimumpalka ja hoiatas, et süveneva ebavõrdsuse tagajärjed võivad olla väga tõsised.