Madalad intressimäärad ei hirmuta: hoiused kasvavad ikka kiirelt

Augustis tehti laenutehinguid viimase aja tavapärases rütmis. Eluasemelaene väljastati augustis kokku üle 2000. Majapidamised laenasid eluaseme ostuks sel suvel 8% rohkem raha kui mullu, kokku keskmiselt 121 miljonit eurot kuus. Eluasemeid on soetatud küll sama palju kui eelmisel aastal, kuid keskmine laenusumma on kasvanud. Kui mullu teises kvartalis oli see 76 000 eurot, siis tänavu 82 000 eurot. Rohkem laenu on vaja olnud võtta kinnisvarahindade kallinemise tõttu. Eluasemelaenude keskmine intressimäär püsis augustis 2,6% juures. Laenunõudlust toetavad tööturu soodne seis ja inimeste tugev kindlustunne.

Jätkuvalt on populaarsed ka tarbimislaenud ning palju liisitakse sõiduautosid. Nii majapidamised kui ka ettevõtted on viimastel kuudel liisinud autosid suuremas väärtuses kui aasta tagasi, kokku keskmiselt 51 miljoni euro eest kuus. Siiski on autoliisingu turul näha rahunemise märke. Kui eelmisel aastal oli autoliisingu uusmüügi aastakasvu tempo üle 20%, siis nüüdseks on see vähenenud mõne protsendini.

Ettevõtete pangalaenude ja liisingute jääk oli augusti lõpu seisuga 9,5 miljardit eurot, aastaga kasvas see 5%. Aastakasvu tempot hoiavad üleval eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses sõlmitud suured energeetikasektori laenutehingud. Muude sektorite laenunõudlus on olnud üsna tagasihoidlik: viimase 12 kuu jooksul on pikaajalisi laene võetud vähem kui aasta varem. Ettevõttelaenude keskmine intressimäär oli augustis 3%.

Soodsale majanduskeskkonnale omaselt on viivislaenude osakaal erakordselt väike. Üle 60 päeva hilinenud maksetega laenude osakaal pangalaenude portfellis on vaid 0,5%.