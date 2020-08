Madis Müller: intressimäärad tarbijalaenudele on Eestis liiga kõrged

Lühiajalised tarbimislaenud on kõikjal kallimad kui näiteks kodulaenud, see on igas riigis nii. See on ka loogiline, sest pankadel pole tarbijalaenude puhul kindlat tagatist.

"Aga ma olen nõus sellega, et intressimäärad tarbijalaenudele on Eestis liiga kõrged," ütles keskpanga juht.

Samas on selles sektoris konkurentsi piisavalt palju, eluasemelaenude puhul võib öelda, et meil on vaid mõned pangad kes sellel turul tegutsevad ja konkurentsi võiks rohkem olla.

"Tarbijalaenude sektoris pakuvad teenuseid lisaks pankadele ka muud krediidiandjad, minu meelest on meil probleemiks tarnijate teadlikkus, paljud inimesed ei mõista külmkappi ostes, kui suur on tegelikult poes pakutav järelmaksu intress," lausus Müller. "Aga ma ei vaidle vastu, et tarbimislaenude intress on kõrge."

"Tarbimislaenude puhul ei peaks Eesti Pank võtma endale vastutustundliku laenamise järelvalve rolli," ütles Müller. "Ma arvan, et siin on tarbjakaitsel oma sõna öelda ja finantsinspektsioon võttis hiljuti oma järelvalve alla krediidilaenu pakkujad. Aga finatsinspektsioonil on ka piirid ees, nii et tarbikaitse vaade võiks siin tugevam olla."

Loe pikemalt ERRist.