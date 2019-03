Madis Müller: Kui finantsteenuste pakkuja tahab äris püsida, siis on mõistlik enne mugavate lahenduste pakkuma hakkamist turvalisus tagada

„Tehnoloogia arengust tiivustatud muutustega finantsturul peavad kaasas käima nii seadusandlus kui ka järelevalve. Kuid tähtsaim väärtus finantssektoris on nii praegu kui ka tulevikus klientide usaldus,“ arvas Müller.

Konkurentsi finantsturul on teravdanud uued finantstehnoloogiaettevõtted ja uusi tehnoloogilisi lahendusi on kasutusele võtnud ka kommertspangad. Konkurentsi võivad finantsturul pakkuma hakata globaalsed tehnoloogiaettevõtted, nagu Google, Amazon või Facebook, kes on taotlenud selleks Euroopas juba esimesed litsentsid.

Tähelepanuväärne on olnud makseteenuste turu areng. Kui veel mõni aasta tagasi seisnes uute makseteenuste pakkujate eelis kiiremate teenuste pakkumises, siis nüüd on välkmaksed turule toonud ka pangad. Pangad ja teised ettevõtted otsivad koostöös järgmisi tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldaksid Eestis turule tuua digitaalsesse rahakotti sobiva turvalise välkmakselahenduse, mida oleks sama lihtne kasutada kui pangakaarti või sularaha.