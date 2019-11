Madis Müller: pensionireformi positiivne mõju majandusele võib jääda väga lühiajaliseks

Saime nagu kõik eelmisel nädalal kätte seaduseelnõu. Ma arvan, et me vastame ka sellele eelnõule, kuid meie põhimõttelised ideed on juba avalikud. Seisukoht ei saa väga palju muutuda. Eesti Pank on valitsusele ja riigikogule nõuandja ning me püüame nii hästi kui võimalik põhjendada ja argumenteerida meie seisukohti. Meie ei saa lõpuks võtta vastutust, otsustamine on ikka seaduseloojate käes. Mingi hetk me peame ütlema, et meie oleme oma töö teinud.

Kui järgmise aasta teisel poolel selgub, et lahkujaid ja nende raha on kõvasti teisest sambast välja võtmas, kas Eesti Pank kaalub pankadele täiendava kapitalipuhvi kehtestamist, et majandus ei kuumeneks üle?

Seda on täna ennatlik öelda, mida me võiks teha pankadele mingite nõuetega seoses. Täiendavate kapitalipuhvrite kehtestamisel on vajalik etteteatamisaeg. Kui sellest tuleb pensionifondidest majandusse tuleva raha näol lühiajaline stiimul, korraks võib see laenuvõtmist kiirendada, aga kuna see oleks niivõrd ajutine, siis see vajab kaalumist, et kas ja kuidas me üldse keskpangana saame reageerida.