Madis Müller Swedbankis toimuvast: hoiustajatel pole muretsemiseks põhjust, laiem mõju võib tuua kõrgemad intressid, mis tuleb lõpuks klientidelt tagasi küsida

„Eesti pangad, sh ka Swedbank, on finantsiliselt väga tugevad. Sama võib öelda Rootsi pankade kohta grupi tasemel. Seetõttu hoiustajatel küll muretsemiseks mingit põhjust ei ole,“ kinnitas Müller.

Ta möönis, et uudiste mõju Eesti ja kogu meie Põhja-Balti regioonile kindlasti ei ole positiivne. „Tänane uudis Swedbanki juhi vahetumisest Rootsis ei puuduta meid nii otseselt. Üldiselt on aga tegemist näitega sellest, kuidas seotus Põhjamaade pankadega, mis ajalooliselt on Eesti pangandusele palju stabiilsust lisanud, võib omada ka vastupidist mõju. Laiem mõju Eesti pangandusele võib sellistel probleemidel väljenduda kõrgemates intressides, mida pangad oma tegevust rahastades peavad maksma ja lõpuks ka oma klientidelt tagasi küsima,“ märkis Müller.

Seni on negatiivsed uudised tema sõnul eelkõige mõjutanud Swedbanki aktsionäre, kuna puhkenud skandaalide tõttu võib panga kasum olla varasemalt oodatust väiksem ja riskid pangaga seoses suuremad.

„Pean väga ebatõenäoliseks kuulujutte stsenaariumist, et Swedbank lahkub Balti turult. Balti äri on Swedbanki jaoks mahult piisavalt oluline, samuti on nende jaoks tegemist üsna kasumliku turuga. Ilmselt oleks täna ka ajaliselt erakordselt halb hetk proovida oma Balti pangandusäri müüa,“ lausus Müller.