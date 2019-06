Madison: stabiilsusmehhanismi puudutav küsimus on koalitsioonis meie jaoks punane joon

"See, et rahandusminister Martin Helme kaitses rahandusministrite kohtumisel Eesti senist alati olnud seisukohta ühehäälsuse kaitseks, oli elementaarne. See, et peaminister juba päev hiljem teatas Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile, et Eestil pole mingitki soovi ühehäälsuse säilitamiseks, on Eesti huvidega vastuolus.

Seni on olnud maksupoliitika veel ainus valdkond Euroopa Liidus, kus ei saa osadest riikidest üle sõita kvalifitseeritud häälteenamusega ja vajalik on konsensus. Selline Euroopa Stabiilsusmehhanismi reform, kus piisab 85% riikide heakskiidust meie raha jagamiseks näiteks Saksamaa pankade päästmiseks, on vaid pikk samma edasi ka föderaalse maksusüsteemi suunas. Ma siiralt loodan, et see küsimus tuleb valitsuses uuesti lauale ja et meie jaoks on see punane joon.

Ma pole küll enam Riigikogu liige, kuid sügisel peaks sama küsimus tulema hääletusele Riigikogus. Kui ma oleksin aga Riigikogu liige, siis sügisel hääletaksin ma selle paketi vastu," kirjutas Madison Facebookis.

Möödunud nädala reedel teatas rahandusminister Martin Helme, et eurola rahandusministrite kohtumisel jäi Eesti võrreldes teiste Euroopa liidu liikmesriikidega eriarvamusele ESM-i reformimise osas. Nimelt oli Helme seisukohal, et ESM-i kriisifondi vahendite kasutamisel peab olema liikmesriikidel õigus otsust vetostada ning otsus ei peaks lähtuma häälteenamusest. Selle tahtmisega esindas Helme EKRE seisukohti, mis on soovinud ESM-ist välja astuda, kuid mitte valitsuskabineti seisukohti, mis reforme toetab.

Loe täismahus postitust siit: