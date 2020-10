Madridi söögikohtade dilemma: kas hispaanlasi on võimalik veenda senisest varem õhtustama?

Möödunud nädala reedel viiruse leviku tõkestamiseks Madridis ja selle eeslinnades kehtestatud liikumispiirangud tõid koheselt söögikohtadele kaasa tohutu broneeringutest loobumise laine, kirjutab El País. Kümnele linnale kehtestatud liikumispiirangud näevad ette, et inimesed tohivad kodust lahkuda vaid tööle või kooli minekuks ning poes käimiseks. Esimese kolme päeva jooksul tühistati 75 000 õhtusöögi broneeringut. See tähendab sektorile koheselt kaheksast miljonist ilma jäämist.

Kuigi Madridi kohus tühistas neljapäeva need piirangud, teatas Hispaania valitsus, et kuulutab Madridis piirangute tagamiseks välja eriolukorra. Koos liikumispiirangutega on Madridi ja teiste piirangute alla sattunud linnade söögikohtadel tulnud viimasel nädalal piirata ka oma külastajate arvu. Siseruumides võib olla 50% lubatud inimeste mahust ning terassidel 60%. Leti ääres on jookide tarbimine keelatud. Söögikohad peavad uksed sulgema hiljemalt kell 23 ning alates kella 22-st ei tohi nad enam uusi kliente sisse lasta.

Olukorras, kus Madridi regioon vaidleb keskvalitsusega piirangute seaduslikkuse üle, ei ole söögikohtadel jäänud muud üle, kui uute tingimustega kohaneda. Nad loodavad, et kohalikud harjuvad ära varasema õhtusöögi ajaga. Osadel restoranidel on õhtusöögi aja algus toodud näiteks kella 20 peale. Samas hispaanlased ei ole harjunud nii vara õhtustama, nende õhtusöögi aeg jääb tavaliselt kella 21 ja 23 vahele.

Osad restoranipidajad ütlevad aga, et veenda hispaanlasi varasemal kellaajal õhtustama, on lootusetu katse. „Sa võid proovida palju tahad, aga sa ei veena hispaanlast lahkuma kodunt nii vara,” sõnas veganrestorani Levél Veggie Bistro teenindaja Gabriela Sánchez. Selleks, et kadunud sissetulekuid tagasi teenida, on söögikoht asunud tegema lõunapakkumisi. „Keskpäeviti on siin aga alati vähem rahvast kui õhtuti. Me teenime raha ikkagi õhtusöökide pealt,” nentis Sánchez. Restoran on ellu jäämise nimel asunud toitu ka kulleriga koju toimetama.

Kuigi ka teised löögi alla sattunud toitlustuskohad teevad samuti kõik endast oleneva, et tänaste piirangute keskel ellu jääda, ei pruugi õhtusöögi aegade muutmine ja toidu kulleriga koju toimetamine aidata ära kukkunud sissetulekuid taastada. Sektori esindusorganisatsiooni sõnul on juba osadel söögikohtadel käive langenud mullusega võrreldes 75%.