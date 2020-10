Madriid kaotab uute koroonapiirangute tõttu 18 000 töökohta nädalas

Madriidi regionaalvalitsus taotleb hagiga terve rea riiklikult kehtestatud piirangute kaotamist, kirjutab Bloomberg. Nimelt otsustas Hispaania keskvalitsus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seada riigis sisse terve rida täiendavaid piiranguid, mille hulgas on ka baaride sulgemine ja restoranikülastajate vähendamine poole võrra.

Uute piirangute järgi, mis seavad kümne linna, sealhulgas ka Madriidi elanikele, liikumispiirangud, on lubatud üksnes tööl käia, lapsi kooli ning arsti juurde viia. Samal ajal ei ole aga mingeid piiranguid seatud välisturiste Madriidi toovatele lendudele.

Kuigi Madriidi regionaalvalitsus on uued piirangud piirkonnas ka kehtestatud, otsustati siiski nende tühistamiseks kohtult abi otsida, kuna need kehtestati ilma Hispaania 17 regiooni konsensusliku nõusolekuta. Just regionaalvalitsuste vastutada on Hispaanias tervisehoiuteenuste kättesaadavus.

Hispaania on üks kõrgeima nakatumise tasemega riike kogu kontinendil, jäädes viimastel andmetel alla üksnes kääbusriigile Andorrale. Hispaania valitsus on süüdistanud selles perekondlikke koosviibimisi ja igasuguseid sotsiaalseid kogunemisi, iseäranis neid, mis on olnud suunatud noortele. Näiteks reede õhtul saatis politsei tervishoiu reeglite rikkumise ettekäändel Madriidi äärelinnas laiali majapeo, kus oli 200 osalejat.

Reede, 2. oktoobri seisuga oli Hispaania nakatumisnäitaja 325,9 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Sellest kõrgema näitajaga oli üksnes Andorra, kus vastav näitaja oli 744,3 nakatumist 100 000 elaniku kohta. Hispaaniale järgnes Tšehhi 282,6 nakatumisega ning Prantsusmaa 241,8 nakatumisega 100 000 elaniku kohta.

Eesti vastav näitaja oli reedel 50,7 nakatumist 100 000 elaniku kohta, sellega olime tagantpoolt 11. kohal. Meist madalama nakatumise näitajatega riikide hulgas on nii Läti, Soome kui Leedu, aga ka Küpros, Poola, Norra, Itaalia ja Saksamaa.