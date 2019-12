Maffia haardes Vichmann nõuab Ukraina presidendilt tegutsemist

Sellise sõnumi andis Ukraina meediale Eesti miljonäri Marcel Vichmanni partner Tõnno Vähk.

Vähk meenutas, et 2015. aastal hakkas Vichmann viima ellu suurt projekti Zatokal, kuid sattus vastamisi kohaliku organiseeritud kuritegevusega, kirjutab 112.international.

Loe pikemalt Äripäevast.

Nagu Ärileht on varem kirjutanud, tahtis Vichmanni firma juba 2015. aastal hakata ehitama Odessa oblastisse Zatoka külla 12 kilomeetrit pikka promenaadi. See on piirkond, mis pärast Krimmi okupeerimist on saanud turistide meelispaigaks.

Marcel Vichmanni investeeringute juht Tõnno Vähk rääkis Ärilehele, kuidas promenaadiehitusega seonduvalt on sealsed arengud võtnud täiesti absurdsed mõõtmed