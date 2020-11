Mailis Reps ei kaotagi riigikokku minekuga palgas, vaid hoopis võidab

Ärileht kirjutas nädala alguses, kuidas haridus- ja teadusministri kohalt lahkumisega kaotab Mailis Reps palgas kopsaka summa. Kui ministrina oli Keskerakonna poliitiku palk 5662,5 eurot kuus, siis riigikogu liikme tasu on 4330,15 eurot.

Küll aga teatas täna riigikogu pressiteenistus, et Euroopa Liidu asjade komisjon on valinud Mailis Repsi komisjoni esimeheks. Sellega tõuseb Repsi palk täpselt samale tasemel, mis ta sai ministrina. Nimelt näeb kehtiv regulatsioon ette, et iga riigikogu komisjoni juhtiva parlamendisaadiku töötasu on hoopis 5662,5 eurot ning aseesimehel 4996,32 eurot kuus.

Kui siia juurde arvestada ka kuluhüvitised, mille osas võib riigikogu liige küsida igakuiselt tööga seotud kulude hüvitamist kuni 30% ulatuses – see summa on kokku ligi 1300 eurot kuus –, siis lõppkokkuvõttes on Mailis Reps rahaliselt ministri kohalt taandumisega hoopis võitnud.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon valis oma tänasel istungil esimehe ja aseesimehe. Komisjoni hakkab juhtima Mailis Reps, aseesimehena jätkab Riina Sikkut. Erakorraline valimine toimus seoses Euroopa Liidu asjade komisjoni senise esimehe Anneli Oti nimetamisega riigihalduse ministriks. Endine riigihalduse minister Jaak Aab suundus haridus- ja teadusministriks.

Eelmise nädala reedel haridus- ja teadusministri ametist taandunud Reps naasis sel nädalal riigikokku ning suundus riigikaitsekomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni. Reps astus tagasi Õhtulehe paljastuse peale, mille kohaselt Reps väärkasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite.

Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.