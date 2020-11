Mailis Reps kaotab tagasiastumisega palgas kopsaka summa

Riigikogu liikme ametipalk on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja koefitsiendi korrutis.

Kuludokumentide alusel hüvitatakse riigikogu liikmele tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses, See summa on koku pea 1300 eurot kuus. Riigikogu liikme ametipalgast. Parlamendiliikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõtukulud, tõlketeenuse kulud, majutuskulud ning uuringute ja ekspertiiside kulud.

Kevadel avaldatud majanduslike huvide deklaratsioonide kohaselt kuulus Mailis Repsile neli kinnisvaraobjekti, nende hulgas on 34,76 hektari suurune Kuusiku kinnistu Raplamaal Märjamaa vallas, eramu Maardus, eramu Tallinnas Nõmmel ja eramu Saku vallas Roobuka külas.

Deklaratsiooni andmetel on Repsi nimel on liiklusregistris 2006. aastast Tiki Treileri haagis, 2008. aastast kaks jäiga raamiga Suzukit. Finantskohustustena oli Repsil üleval kaks laenu kogusummas 180 218 eurot. Üks on eluaseme laen summas 143 218 eurot SEB Panga ees, teine autoliising summas 37 000 Unicreditist. Kusjuures autoliisingu summa oli tal aasta varaemaga võrreldes kasvanud, siis see oli 32 000 eurot.