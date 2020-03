Kuigi Moody’s jätab Eesti Energiale varaseme Baa3 reitingu alles ja märgib, et ettevõtte väljavaade on stabiilne, juhitakse seal tähelepanu ka sellele, kui energiafirmal puuduks riiklik garantii Eesti valitsuse näol, oleks ettevõtte krediidireiting kolm astet madalam, piirdudes Ba3 tasemega.

Kes tunneb ja teab lähemalt reitinguagentuuride hinnangute tähendust, see teab, et Moody’se puhul on Baa3 viimane piir nö hea ja halva ehk rämpsreitingu vahel. Kõik hinnangud, mis jäävad alla selle, viitavad, et tegu on väga kõrge riskiga ettevõttega, kuhu investeerida ei soovitata. Reitingud Ba1–Ba3 on nö kõige kergem, spekulatiivse reitingu vahemik, millega kaasneb mitteinvesteerimise soovitus.