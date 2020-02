Mainekas ajaloolane hoiatab: inimkonda ähvardavad kolm peamist riski

Ebavõrdsuse kõrval on teine peamine oht Harari sõnul digitaalne diktatuur, mis igaüht igal ajahetkel jälgib. Kui bioloogilised teadmised korrutada tehnoloogilise võimsuse ning andmete olemasoluga, saame tulemuseks võimaluse ning suutlikkuse inimesi häkkida. „Kui tunned piisavalt bioloogiat, sul on tehnoloogilist võimsust ning andmeid, siis suudad sa häkkida minu kehasse, ajju ning ellu ning suudad mind mõista paremini kui ma ise," selgitas Harari. Ehk siis tehnoloogia lubab mõista inimese olemust, poliitilisi vaateid, seksuaalseid eelistusi, mentaalseid nõrkusi, sügavaimaid hirme ning lootusi paremini, kui inimene seda ise mõistab. Seega suudab süsteem ennustada meie emotsioone ning otsuseid, saab meie tunnete ning otsustega manipuleerida ning lõpuks meie eest otsustada.

Minevikus on paljud valitsused ning türannid seda teha tahtnud, kuid keegi ei tundud bioloogiat piisavalt hästi, kellelgi polnud piisavalt tehnoloogilist võimsust ning andmeid, et miljonitesse inimestesse häkkida. Ei gestaapol ega NKVD-l. Kuid Harari kinnitusel on peatselt vähemalt mõned firmad ning valitsused suutelised seda süstemaatiliselt tegema. Ning meil tuleks harjuda, et me ei ole enam müstilised hinged, vaid häkitavad loomad.

Kui ühelt poolt võib häkkimine kanda positiivset eesmärki- näiteks oluliselt parema tervishoiuteenuse pakkumist, siis on ka teine võimalus: kui selline suutlikkus on 21. sajandi Stalinil, on tulemuseks inimajaloo kõige hullem totalitaarne režiim. Neid kandidaate on juba mitmeid.

Kahekümne aasta pärast võib Põhja-Korea olla riik, kus kõik peavad kandma biomeetrilist käevõru, mis pidevalt vererõhku, pulssi ning ajuaktiivust mõõdab. Kuulad raadiost suure juhi kõnet ning vkohe on teada, mida sa tegelikult tunned. Võid küll naeratada ning aplodeerida, kuid kui oled tegelikult vihane, leiad end järgmisel päeval sunnitöölaagrist.

Harari hoiatas, et Davosis kogunenud rikkad ning võimsad võivad küll arvata, et neid see ei puuduta, kuid nad eksivad. Ka Stalini Venemaal jälgiti kommunistliku eliiti kuulujaid kõige tähelepanelikumalt

Kas me tahame, et meie ülemus või president teaks, mida me tegelikult mõtleme?

Anname ise otsustusõiguse käest