Mainekas Briti kaubamaja pani sellest aastast jõuluvana külastusele üüratu hinnalipiku külge

Kui Harrods oma jõulumaa esmakordselt 1955. aastal avas, oli sissepääs sinna tasuta, sel aastal peavad lapsevanemad aga lisaks 2000 naela väärtuses ostude tegemisele käima veel välja 20 naela lapse kohta, kirjutab Metro.

Kaubamaja regulaarne külastaja, 40-aastane James Browne ütles, et sellega, et jõuluvana juurde on võimalik saada ainult väga piiratud hulgal külastajatel, käitub luksuskaubamaja nagu Grinch, kes varastas jõulud, vahendab Guardian. Nelja lapse isa on käinud oma 15-aastase poja Tobyga iga-aastaselt Harrodsis jõuluvanaga kohtumas beebieast peale.

„Nad on loobunud jõulude tegelikust tähendusest ja asunud selle pealt raha teenima. Jõuluvana külastamine ei tohiks olla piiritletud sellega, kellel on piisavalt raha, et sellises mahus sisseoste kaubamajas teha. Sellise maagilise kaubamaja jõulumaa külastamine peaks olema kõigile kättesaadav,” nentis Browne.

Pärast klientide pahameele lainet otsustas kaubamaja, et lubab 160 perekonnal tasuta külastada Swarovski kristallidega ehitud jõulumaad. Need 160 perekonda valitakse välja loosi alusel. Iga päev tõmmatakse loosikastist kümne perekonna nimed.

Harrodsi pressiesindaja sõnul otsustati kaubamaja jõulumaale seada 2000 naela suurune ostude piir seetõttu, et iga-aastaselt on jõuluvana juurde väga suur nõudlus olnud, kuid pole võimalust kõigi sooviavaldustele vastu tulla, mistõttu ongi asutud eelistama kuldkliente. „Me lihtsalt ei saa kõigi soove rahuldada,” märkis ta.