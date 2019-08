Mainekas majandusajakiri reastas Venemaa kõige rikkamad perekonnad

Majandusväljaande hinnangul on Venemaa majanduses valitseva stagnatsiooni tõttu ka ärieliidi varandus kasvanud kesisemalt kui viimasel viiel aastal.

Juba viiendat aastat järjest hoiab edetabeli esikohta perekond Gutserijev, kelle varanduse suuruseks hinnatakse 5,65 miljardit dollarit. Aastaga on nende varandus küll pisut vähenenud- mulluses tabelis oli selle suurus 5,97 miljardit dollarit. Seejuures väärib märkimist, et seekord panustas suurima osa perekonna kapitali Safmari nõukogu esimehe Mihhail Gutserijevi poeg Said Gutserijev, kellele isa Mihhail andis osa grupi finantsvaradest ning onu Said-Salaam Gutserijev grupi nafta- ning kivisöevarud.

Gazeta.ru kirjutab, et klanni peamine osanik Mihhail Gutserijev ei ole tuntud mitte ainult oma äritegevuse poolest. Lisaks kirjutab ta näiteks vene tähtedele laulusõnu.

Teisel kohal on perekond Rotenberg, kelle vara väärtuseks hinnatakse 5,18 miljardit dollarit. Edetabeli esikohal oli perekond vaid korra, 2014. aastal, mil vendade Arkadi ning Borisi summaarne vara ulatus 5,55 miljardi dollarini. Peatselt aga kehtestati vendade suhtes sanktsioonid, mis tõi kaasa ka nende vara vähenemise. Ärimehed püüdsid oma investeerimisportfelli hajutada ning andsid osa varasid Venemaa presidendi Vladimir Putini siseringi kuuluva Arkadi Rotenbergi pojale Igorile ning tütrele Liliale.