Oleme juba harjunud, et hinnad ei tõuse, ja keskpangad üritavad kuidagigi 2% inflatsioonieesmärgini jõuda. Ent Martin Wolf prognoosib, et pärast koroonapandeemiat liigume uude ajajärku: maailmamajandus teeb pöörde, nagu on varemgi juhtunud, ja seekord on tagajärg 5–10% hinnatõus. „See muudab kõike,” tõdeb Wolf. Tema sõnul on see väljavaade paraku paljudel kahe silma vahele jäänud.