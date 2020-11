Mainekas majandusväljaanne: Eesti president võib olla võti OECD revolutsiooniks

Forbes märgib, et Kaljulaid on üks kolmest nn rikaste riikide organisatsiooni juhiks püüdlevast naisest. Seda kohta ihkavad ka Rootsi poliitik, kahekordne Euroopa Komisjoni volinik Cecilia Malmström ning Kreeka poliitik, samuti Euroopa voliniku ametit pidanud Anna Diamantopoulou. Ja nagu kirjutab Forbes, võib ühest neist saada 1961. aastal loodud organisatsiooni ajaloo esimene naisjuht. Forbes märgib, et Kaljulaid on esimene naine, kes on Eestis presidendiks valitud.

„Ma olen väga tehnokraatlik inimene. Nii et minu jaoks on see [esimene naispresident olla] ebaoluline," lausus Kaljulaid Forbesile. „Kuid see on oluline minu kaasmaalastele, sest kui väikesed tüdrukud joonistavad lasteaias presidenti, joonistavad nad seelikus naist."

Forbes toob esile, et Eestis on maailma üks arenenumaid digivalitsusi ja Kaljulaid arendaks ka OECD-s digisuundumust, puudutagu see maksundust, digitaalset ID-d või kaugtööd.