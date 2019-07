Mainekas mõttekoda hoiatab: elektriautod viivad Saksamaa autotööstusest 55 000 töökohta, liidripositsioon kõigub

Baieri kaubandus-tööstuskoja tellimusel läbiviidud uuringu juht, Ifo tööstuse ning uute tehnoloogiate keskuse direktor Oliver Falck tõdes, et järgmise viie kuni kümne aasta jooksul peavad autotootjad tootmist üha enam elektriautode poole suunama, et süsinikusaaste eesmärke täita. Ifo soovitab tootjatel keskenduda toetavatele materjalidele ning akude uuringutele. Akutootmisele toetuste maksmist instituut ei toeta, sest sellega luuakse väga vähe töökohti ning väärtust.

Falcki sõnul tuleb töötajatele struktuurimuutustega toimetulekuks pakkuda koolitusi, mis aitaks neil uusi vajaminevaid oskusi omandada.

„Kogu maailmas mängitakse autotööstuse väärtuseahelas kaardid ümber. Baieri autotööstus suudab valdkonnas oma liidripositsiooni säilitada vaid juhul, kui ettevõtted, uuringufirmad ning poliitikud oma jõud ühendavad,“ lausus Baieri kaubandus-tööstuskoja tegevjuht Manfred Manfred Gößl.

Autotööstuse väärtuseahelat mõjutab lisaks ka isejuhtivate autode tulek. Ifo märgib, et suur potentsiaal väärtusloomes on tehisintellekti, teenuste ning riistvara- näiteks sensorite -kombineerimisel. Potentsiaal on küll suur, kuid Ifo hinnangul valitseb oht, et USA teiste tööstusharude ettevõtted hakkavad turul domineerima. Nii on USA kiibitootjad sensorite ning protsessorite turul juba võtmepositsiooni üles ehitanud ning muutunud juhtimissüsteemide vallas väga tõsiseks konkurendiks.