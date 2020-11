Maire Forsel selgitab autoriõigusi: ära mine libaautori õnge ega lase end konkurendil hirmutada

Sellest on tänaseks neli aastat, kui kirjutasin meedias, et teise inimese loomingu loata kopeerimine on vargus ning et pilt, mis Eestis avaneb, on masendav. Vahepeal olen nii mina kui mitmed teised viinud läbi koolitusi autoriõiguste teemal ja mulle tundub, et olukord on läinud tunduvalt paremaks.

Ühes Maalehe arvamusloos aastal 2016 soovitasin panna Google'i otsingusse „tordid lastele" ja vaadata, mis välja ilmub. Tegin täna samasuguse otsingu ja nägin, et need tegijad, kes veel neli aastat tagasi ilma loata tortidele erinevaid multifilmitegelasi panid, enam selle otsinguga välja ei tule. Näiteks üks Harjumaal tegutsenud kondiitriäri, kelle veebileht kubises plagiaadist, on tänaseks oma kodulehe kustutanud ja vahetanud ka ettevõtte nime.

Ma ei tea küll sellise tegevuse tagamaid, aga ma ei imestaks, kui kodulehe kustutamise põhjuseks oli kellegi rahaline nõue autoriõiguste rikkumise eest. Täna leidsin ühe suurema autoriõigusi rikkuva kondiitriäri hoopis Ida-Virumaalt, aga kümnete multifilmitegelaste asemel oli seal peamiselt vaid Elsa.

Kopeerimisega on paraku nii, et pole vahet, millises koguses kopeerid - kui teed kellegi autoriõigusi rikkudes midagi müügiks, siis oledki juba riskinud kahjunõude kaela saamisega. Ja siin ei aita ka see, et asud kusagil Ida-Virumaa metsade vahel ja loodad, et kes sind ikka sealt leiab - kuna oma tooteid Internetis näidatakse, siis ela või karukoopas, pildiotsinguga leiavad kogenud kahjunõuetega tegelejad su nagunii üles. Seega ei maksa loota, et kui teen väikeses koguses, siis vahele ei jää.

Levinud enesekaitse võte

Täna aga kirjutan sellepärast, et tahan rääkida ühest väga levinud enesekaitse võttest juhtumite puhul, kus tegelikult kellegi autoriõigusi rikutud ei olegi, aga üks konkurentidest sellegi poolest enda õiguste rikkumisele rõhub. Facebooki käsitöö ost-müük grupis kerkivad sellised teemad esile ikka ja jälle ja nii nagu ka aastaid varem, löövad need teemad inimesed kahte lehte - need, kes õigustavad kopeerimist ja need, kes kaitsevad autoreid. Ja iga kord kumab läbi, et väga palju on meie hulgas neid, kes autorikaitse teemast lihtsalt aru ei saa. Samas pole siin midagi imestada, sest meil ei õpetata autorikaitset enamuses koolides, kust siis need teadmised peaksidki tulema? Kahjuks on selliseid inimesi väga lihtne eksiteele viia ja nende teadmatust ära kasutada ja just ühest sellisest loost tahan täna teile rääkida.