Mais 70 inimese koondamisest teatanud Eesti suurim hotell saab uue, suurte kogemustega juhi

„Suur au on asuda juhtima nii legendaarset hotelli nagu Viru. Soovime, et Original Sokos Hotel Viru tugevdaks veelgi oma kohta Tallinna ühe tõmbekeskusena. Lisaks traditsioonilistele hotelliteenustele hakkame aktiivsemalt pakkuma võimalusi kohtumisteks, üritusteks ning erinevateks restoranielemusteks,“ ütles Sopanen. Tema sõnul on Viru hotell üks Tallinna olulistest maamärkidest.

Kuna juuni keskpaigast on reisimine Soomest Eestisse taas piirangutevaba, on Viru hotelli broneeringute arv kahekordistanud. Ligikaudu 2/3 hotelli tavapärastest klientidest on Soomest saabuvad turistid. Samas on koroonakriis avaldanud ka hotelli tegevusele olulist mõju. Ettevõte andis 19. mail teada, et koondab 1. juulist umbes kolmandiku ehk 70 töötajat. Enne koroonakriisi oli hotellis 222 töötajat.

6. juulist uuel töökohal alustav Sopanen on varasemalt muuhulgas töötanud Tallinna Sokos kaubamaja juhatajana (1996-2000) ja Pärnu Hedon Spa & Hotelli juhatajana (2014-2020). Sopanen tegutseb ka Soome-Eesti Kaubanduskoja juhatuse liikmena ning Tartu Ülikooli Pärnu kolledži külalislektorina.

Soomes, Eestis ja Venemaal S-Grupile kuuluvaid hotelle haldava Sokoteli juhataja Jarkko Härmälä tänab Original Sokos Hotel Viru senist tegevjuhti Klaus Eki hea töö eest ning soovib Sari Sopanenile edu uues rollis. Härmälä näeb kasvavat soomlaste usaldust nii reisimise kui Soome ettevõtetele kuuluvate hotellide suhtes.

“Tänavu suvel valivad soomlased puhkamiseks turvalisi paiku ja Tallinn on selleks praegu väga hea võimalus. Original Sokos Hotel Virus on nii klientide kui töötajate turvalisuse tagamiseks järgitud kõiki ohutusnõudeid. Kuigi täituvus on hotellis madalam kui varasematel suvedel, broneeritakse tube üha kiirenevas tempos,“ märkis Härmälä.

Original Sokos Hotel Virus on 516 hotellitoaga jätkuvalt Eesti suurim. Lisaks majutusele on hotellis mitmeid restorane, wellness- ja meelelahutusteenuseid, konverentsi- ja banketikeskus, kaubanduskeskus, panoraambaar ning KGB-muuseum – kõik ühe katuse all. Hotell Viru majandustegevust opereerib SOK-kontserni tütarfirma AS Sokotel, kuuludes Original by Sokos Hotels -ketti.