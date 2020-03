Mait Palts: sügavat üleilmset kriisi kuulutada on ennatlik

"Koroona hirmust tulenev šokk ja selle mõju on täna suurem, kui otsene mõju haiguspuhangust endast. Ettevõtjate jaoks on täna kõige tähtsam hoida rahu ja planeerida järgnevaid tegevusi nii, et oleksime valmis võimalikeks negatiivseteks tulemusteks. Täna Eestis meil elu veel ju jätkub ja kuulutada sügavat üleilmset majanduskriisi on siiski ennatlik," ütles Palts.

Ta lisas, et majanduskriisi algust taheti kuulutada ka terve eelmise aasta jooksul ning majanduse jahenemist nähti tegelikult ette. Nüüd on pigem küsimus selles, kas ja kui kiiresti suudetakse esmasest šokist üle saada ning tagada uuesti stabiilsus erinevates majanduse osades.

„Täna on ettevõtteid ja sektoreid, kus on väga raske ning neid lisandub lähiajal veelgi, kui viiruse leviku peatamiseks mõeldud meetmed muutuvad karmimaks. See ei tähenda veel üldist kriisi. Võimalikeks tagajärgedeks tuleb täna igal ettevõtjal kindlasti valmistuda, kuid seda ratsionaalselt ning rahulikult," toonitas Palts.