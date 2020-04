Majandus- ja poliitekspertide analüüs: kas Tallink ja Bolt on nii olulised ehk too big to fail, et maksumaksja rahaga neid päästa?

Dr. Fauci, USA juhtiv nakkushaiguste ekspert ja President Trumpi nõunik, pakub suurema "normaalsuse" taastumise ajahorisonti pigem presidendivalimiste ajaks novembriks ja rõhutab pidevalt, et ajaraami dikteerib viirus, mitte poliitikute soovmõtlemine.

Riigiabi kontekstis jääb moraaliriski olemus samaks - üks osapool (ettevõtja) võib teadlikult võtta ebamõistlikult suuri riske lootes, et teine osapool (maksumaksja) vastutab tagajärgede eest. Moraalirisk on seega juba a priori negatiivse maiguga, kuna sisaldab tahtlikku ärakasutamist.

Kriisisituatsioonis lähtuvad riigid sellest, kas mingi ettevõte omab väga suurt mõju majandusele tervikuna, mistõttu tema kadumine on suurema mõjuga kui tema päästmiseks võetav risk. Näiteks, kas ta on liiga suur (inglise keeles "too big to fail"), et tema päästmiseks võetud maksumaksja majanduslik risk õigustas ennast.

Sageli on vaja hinnata ka seda, et kas ettevõtte ärimudel on üldse jätkusuutlik.

Tallinki puhul võib rääkida 'too big to fail' - metafoorist. Üle 5000 lepingulise töötajaga põhiliselt Eestis on ta väga suur tööandja ja teenindab Eesti majanduse jaoks väga olulisi kauba- ja reisijatevooge Soome ja Rootsi suunal. Selle testi läbib Tallink väga lihtsalt.

Teine ja natuke keerulisem aspekt on see, kuidas riigiabi anda? Ehk siis - who gets what, when and how?

Teeme alustuseks kiirvaate ajalukku

2008-2008 finantskriisi raames omandas USA valitsus läbi oma Rahandusministeeriumi (U.S. Treasury) jõuga osalused suuremates pankades. Kuidas jõuga? 03.10.2008 kirjutas USA President Bush alla seaduse, mis meie tänases mõistes on menetluses oleva kobareelnõu riigieelarve koos üldise meetmete paketiga. 13.10.2008 kutsus rahandusminister Hank Paulson enda juurde 9 suurema panga juhid. Kohtumisel oli juures ka Föderaalreservi juht Bernake. Panga juhtidele pandi ette A4 paberil tekst, millega nad nõustusid osaluste müügiga riigile nende juhitavates pankades. Keegi ei väljunud ruumist enne kui allkirjad olid olemas. Järgmisel päeval avaldas Rahandusministeerium täpse TARP (Troubled Asset Relief Program) kirjelduse ja juba 28.10.2008 toimus esimene tehing, kus U.S. Treasury ostis 25 miljardi USD eest osaluse Citigroup'is. Novembrikuu jooksul vormistati ülejäänud tehingud.