Majandusanalüütik: Cleveroni pakirobotilt te ju ei küsi, kas ta eesti keelt ka oskab ja onule patsi lööb?

Kuid siis ilmneb, et oleme kodutanumal valvsust kaotanud, vajame lisapolitseid, keelepolitseid. Kuidas nii? Keelepolitsei „vajadus" lahvandas seoses „poltvolt" kulleritega. Probleeme meil muidugi on, kuid arvata, et „poltvolt" teenus on viimas eesti keelt ja kultuuri hävingule on ilmselge ülepingutus. Ütleme nii, et see on põhiprobleemilt, meie eneste käitumiselt, rõhuasetuse nihutamine Muidugi on probleem, kui me ei saa suhelda oma ema(riigi)keeles. Kuid reaalsuses kohtame seda pea igal sammul. Oleme harjunud? Ei märka? Me ei märka ka seda, et tohutu hulk inimesi, kelle kodune keel pole eesti keel, on ära õppinud suhtluse meie keeles. See on tubli saavutus meie kõigi jaoks. Kuid kõik see muudab keelt, selle kõla. Keel ja selle kõla muutuvad pidevalt. Kuulake ilmasõdadevahelisi esinemisi ja te saate aru kui palju on keel muutunud.

Kuid paljudel tegevusaladel pole vajagi suhelda, on vaja vaid mingi jupp tööd ära teha, olla üks keti lüli. Käisin just konverentsil, mille toitlustusosa täitsid ilmselgelt Aafrika päritoluga teenindajad, pärast ülipoes nägin kaupade väljapanijaid, kes samuti olid ilmselgelt Euroopavälise päritoluga ja ... Kuid, kui meie majandusmudel on arhailiselt ekstensiivne, mitte tootlikkusele suunatud, siis kas me peaksime ebatõhususest tingitud tööjõuketti augud jätma: lauad koristamata, kaupa välja mitte panema, jne? Muide iga keelepolitseisse värvatu on energia jäävuse seaduse järgi auk tööjõuketis, koristamata laud, ladumata müür.

Nüüd järsku märkasime, et nutilahenduste kaudu pakuvad teenust keti lõpplülina inimesed kes ei valda eesti keelt. Vaata salakavalaid ettevõtjaid, sindrinahku? No kas me sellist ... teenust tahtsime? Kuid, kui süüvida, siis kuller on vaid teenusketi viimane osis, toidu kohaletoimetamise, mitte suhtlusteenuse osis. Kui olla tõsiusklik keelepolitseinik, siis ... Mõelda vaid, kui palju „mitte-eestikeelsuse komponenti" on toote kogumis (kaugete maade maaviljelejatest, transpordist, restorani ehitusest, seadmetes, köögipersonalist jne), siis kas me sellist „mitteeestikeelset" õhtusööki üldse tahame/tohime süüa? Kas see on põhiseaduspärane? Kas selline toit viib keele alla või ajab keele sõlme?

Kui me tahame õhtuks tellida nutividinas (püha müristus, see ju ka mittekeeleoskajate tehtud ja enamus kuvab vaid võõrkeelseid juhiseid), siis on see on keelesuhtlus või tellimisnupu vajutamine? Aga kui meie pitsad/limpsid toob kohale pakirobot? Kuidas me selle vennikesega oma põhiseaduslikku õigust- arendada sisukat vestlust- kasutada saame? Või ongi niimoodi, et kui Muhumees või Paidepiiga meil ukse taga meile pakki üle ei anna, siis me sellega rahul polegi?

See on valikute küsimus, meie eneste valiku küsimus. Keskkond, milles me elame koosneb kas meie endi poolt kujundatud tavadest ehk tavaõigusest, mis on ajas muutuv või tihkest regulatiivsest jäigast raamistikust, mis tapab kõik arengus. Niikuinii.

Rääkimatuse arengust