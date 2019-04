Majandusanalüütik: Dr Riik ei suuda vigu tunnistada. Valeotsuseid püütakse kõige piinlikumal moel uute kulutustega „ära seletada“

” Kui me jätkame tänast unelaulu õigusest saada, eelkõige saada, aga mitte panustada, siis on lood kehvad.

Mida meie teiega ette kujutame? Mida visualiseerime? Väike Peeter igavesti Suure Peetri võileiba söömas? Ikka veel? Kuid võileib on ju otsas. Suur Peeter ostis viimase võileiva struktuurse rahaga nominaalset tasakaalu arvestades. Või oli see vastupidi? Peame mingi muu tulevikupildi looma. Veenva tulevikupildi. Kas see on Vanainimeste Vabariik, kus igaühel on rahatrükkimise masin nurgas? Aga noored? Mida nemad peaksid visualiseerima? Kuhu pürgima? Alati on noored tahtnud olla edukad, kuid täna on nad lisaks tahtmisele ka ambitsioonikamad, hästi haritud. Küsimus on selles kuidas me meid kõiki motiveerime. Mis on meist igaühe ja selle koosmõjus edu aluseks?

Kui me jätkame tänast unelaulu õigusest saada, eelkõige saada, aga mitte panustada, siis on lood kehvad. Oleme edutud. Ülalpeetavad. „Sinu edu ei määra mitte küsimus: „Mida sa soovid nautida?“ Hoopis olulisem küsimus on: „Millist valu sa soovid kannatada?“ tee õnnele on täis sitahunnikuid ja häbi. Sa pead midagi valima. Sa ei saa elada valutut elu. Kõik ei saa olla kogu aeg ainult roosid ja ükskssarvikud, “ kirjutab Mark Manson oma raamatus „Kuradile! Suva olemise peen kunst.“

„Selle, kes sa oled, määrab see, mille nimel oled sa valmis pingutama. Inimesed, kes naudivad jõusaalis pingutamist, on need kes jooksevad triatlon, käivad ringi trimmis kõhulihastega ja suudavad väikese maja suurust raskust kangil tõugata. Inimesed kes naudivad pikki töönädalaid ja suurfirmade karjääriredeli sisepoliitikat, on need kes selles tippu tõusevad. Inimesed kes naudivad nälgiva kunstniku eluga kaasnevat stressi ja ebakindlust, on lõpuks need, kes seda ka elavad ja kuhugi jõuavad.“ Lihtne. Ilma eesmärgita pole ka tulemust. Liikumine küll, kuid kaootiline, raiskav ja lammutav.

Lammutades turvavaheseinu

Milline on meie kui riigi eesmärk? Visualiseeritud visioon? Tasuta transport, sajakas otsa pensionile ja veel palju tasuta asju, lisatoetusi ja lisalisatoetusi, seda on poliitinimesed meile illusioneerinud, kuid kas see on eesmärk? Ei ole! Eesmärk on uskumatult lihtne ja lakooniline: „Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade (…)“ Tundsite ära? Õige, see on Põhiseadus.

Kas tasuta ja toetus ongi sünonüüm mõistele „kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki“? Või oleme vankuvas usus ja kõikuvas tahtes eksinud eesmärgistatud Põhiseadusest pigem Suure Peetri ja Väikese Peetri muinasjuttu, kus kõigepealt süüakse ära Suure Peetri võileivad ja siis sööb igaüks oma. Just seda teed oleme läinud.

Me oleme oma jagamishulluses lammutanud metoodiliselt oma riigi ühise rahalaeva vaheseinad, kaotanud turvavaheseinad riigieelarve ja töötu-, pensioni- ning haigekassa rahaliste vahendite vahel. Kasutanud viimaste kogutut Dr Riigi jooksvate kulutuste (loe „heategude) rahastamiseks ning samal ajal pumbates riigieelarve raha pensioni- ja haigekassasse (riigieelarve eraldised pensionifondi ja osade tervisekindlustuse valdkondade rahastamise viimine riigieelarvesse). Täielik segapuder.

” See on nagu teil oleks teil keldris suhkruriiul ja rotimürgiriiul, mida te otsustate ruumi ökonoomsuse huvides ümber paigutada ühele riiulile.

See on nagu teil oleks teil keldris suhkruriiul ja rotimürgiriiul, mida te otsustate ruumi ökonoomsuse huvides ümber paigutada ühele riiulile, ainult et see segitõstmine lõppeb varem või hiljem: kas rottide nuumamisega suhkruga ( millest neil on kindlasti hea meel) või sellega, et keedate oma nominaalset maasikamoosi struktuurselt tasakaalustatud rotimürgiga. Mõningate asjade eraldihoidmisel on oma kindel ja kaugeleulatuv põhjus. Ellujäämiskunst ja -tahe.

Kuid see pole veel kõik, kütuseaktsiisi vahesein lammutati ju ka aastate eest ära. See mis varem läks teedega seonduvatesse arengutesse, on nüüd kulunud „üldiste vajaduste“ kõrbe, jättes teede ressursijanusse. Analüüside hinnangul on vaid riigiteede akumuleerunud remondivõlga hinnatud kogusummas ca 840 miljonit eurot. „Aastast aastasse kulub teedehoiule 220–315 miljonit eurot, kuid pikaajalist remondivõlga sellega siiski ei vähenda, “ kirjutas Äripäev mullu augustis. Milles asi, kas raha ei jätku?

Kuid ka siin on ressursside segipumpamine, sest kütuseaktsiisi (2017 a. prognoos ca 530 miljonit eurot, 2018. a. 580 miljonit, 2019. a. 583 miljonit + u 5,5 miljonit raskeveokimaksu/aastas) tuulde laskmine korvatakse Eurofondide rahade pumpamisega (kuniks on) teehoiu- ja investeerimissüsteemi. Kõik see ümbertõstmine hägustab konstruktsiooni ja selle jätkusuutlikkust.