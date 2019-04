Majandusanalüütik: Dr. Riik peab endale Uue Maailma võimalused selgeks tegema, et me poleks vara väärtusetute klaashelmeste eest müüvad pärismaalased

Maadeavastajad ja ettevõtjad kiirustavad … tulevikku

Ega sellele, kes nüüd järsku huvitub teemast, pole kerge valdkonnast aru saada. Kuidas teha endale selgeks seda, mida veel ei ole? On plaanid, kavatsused, unistused. Palju kätega vehkimisi, muinas- ja udujutte. Muidugi on ka kõva konkurents turuosaliste vahel esimesena tulevikku jõudmise nimel. Teadagi, need kes jõuavad esimesena tulevikku … teevadki tulevikku. Isegi siis teevad nad tulevikku, kui nad lähtuvad valedest eeldustest.

Kõik oleneb suhtumisest, ka avastused. „Iga innovatsioon on oletus. Alustad probleemiga ja püüad seda lahendada teadmata, milline lahendus tegelikult toimima hakkab. Mida rohkem katseid probleemi lahendamiseks tehakse, seda suurema tõenäosusega leitakse parim lahendus. Seda lähenemisviisi kirjeldas Edison oma kuulsate sõnadega: „Ma pole kordagi läbi kukkunud (elektripirni töölesaamiseks). Ma olen edukalt leidnud need 700 varianti, mis ei tööta. Kui ma olen kõrvaldanud kõik mittetöötavad variandid, leian selle, mis töötab.” Leidiski.

Kui Kolumbus oleks teadnud Maa tegelikku ümbermõõtu (u 40 tuhat km), siis poleks ta ilmselt riskinud uue kaubatee avastamise kavatsusega, kuid ta lähtus Ptolemaiose aegsest planeedi ümbermõõdu (u 28 tuhat km) arvestusest ja komistas Uue Maailma otsa. Komistas valedest eeldustest lähtuvalt oma aja Tuleviku Maailma otsa. Tegi tulevikku, kuigi on ka arvamus, et „Kolumbus oli suur ebaõnnestuja. Kui ta purjed heiskas, polnud tal aimugi, kuhu läheb; kui kohale jõudis, polnud tal aimugi, kuhu saabus“ .

Selle nimel, et teha tulevikku (või vähemalt osta ennast tulevikku) rabelevad praegu maailmas paljud turuosalised ja vastavalt on neil ka ennast esiletõstev esitlusviis. See vastuolulisus teeb asjast arusaamise meile veelgi vaevalisemaks. Õigupoolest sain umbes kolmel-neljal korral täiesti valesti aru, vaid valdkonna tippasjatundjatega sidususi üha uuesti ja uuesti üle vaadates, vaieldes, kuulates ja jälle küsides tekkis mul sellest turust ja selle võimalikest arengutest mul oma pilt. Ega ma väga kindel ei ole, et nüüdki „värgile“ pihta olen saanud, kuid eks valdkonna asjatundjad parandavad kui täitsa valesse randa purjetanud olen.

Loe veel

Eneseõigustuseks mainin, et ma ei püüagi vaadata Tuleviku Maalilma jõudmist tehnoloogilise lahendina, vaid süsteemianalüütiku ja konkurentsiinimese vaatenurgast. Ning lisastiimuliks on see, et tundub, et ka asjatundjad (ja turuosalised) on nüüdseks nii kirglikult vaidlusse asunud, et ühtede ja samades sõnadega käsitletakse läbisegi erinevaid probleeme. Nii, et vast aitab see arutlus neilgi korrastada oma maailmavärki (või maailmapilti). Pealegi, kui mina sellest aru ei saanud, mitte et ma nii tark oleksin, et kõigest aru saaksin, vaid seepärast, et mul meeldib asju/protsesse süsteemselt uurida ja neid huvitavaid/vastuolulisi või lausa pööraseid detaile leida, siis enamik kõrgema võimu kandjad ei tea sellest huvi või ajapuudusel poolt pudrunuiagi. Millest? Eks ikka sellest kuidas, kes ja milliseks meie tulevikku kujundab.

Sagedustest ja segadustest

Nii nagu ikka on tulevikuvõidujooksul juba tekkinud arusaamatused. Kätte on jõudnud jagamise aeg. Ilmset teavad paljud meist teiega anekdooti mille peaküsimus oli kas jagada võrdselt või vennalikult. Sama küsimus on üles kerkinud Tuleviku Maa avastajate ees. See, mis turuosalistes paksu verd tekitab, selle ametlik nimetus on „Avalik konkurss sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks sagedusalas 3410–3800 MHz“. Uh, kui ebaatraktiivne nimi, ei tekita meis tarbijates kirge. Isegi huvi mitte.

Kuid kirg turuosaliste poolt on täiesti reaalne, sest sagedusi on vähem kui tahtjaid. Konkurss, nagu hangegi, on konkurentsi erivormiks turgudel, kus ressurss on piiratud või turg ilma reguleerimata ei toimi. Seega omamoodi eelkonkurents ja konkurentsi tehniline imiteerimine. Konkurentsi imiteerimise edukus (st kuivõrd lähedane on tema toime vabalt toimiva turuga) sõltub sellest kuidas hange/konkurss ülesse ehitada.

Sama ka Tuleviku Maailma jõudmise ja jagamise turu kujundamisel, see sõltub sellest, kuidas laotakse alust uuele, tulevikuturule ja kuidas laotaks põhi selle esimesele astmele ehk sageduste jagamisele. Teema tähtis, isegi ülitähtis (tulevikku määrav), sealjuures mitte ainult turuosaliste jaoks (kes piiratud ressursi pealt tulevikku ehitama hakkavad), vaid ka meie kõigi teiste, nii ettevõtjate, teadlaste, kui selliste tavainimeste jaoks nagu meie teiega. Kuid meie, tavainimeste (st kõrgema võimu esindajate), jaoks on praegusel hetkel Tuleviku Maailma ehitamise projekt sama arusaamatu kui koalitsioonilepingu kokkulepped. Tunnetame, et tähtis, kuid kaasarääkimiseks oleme kas liiga asjatundmatud, mugavad või valesti asjadest aru saanud (ja ega kedagi eriti ka põhimõtteid lahti seletamas pole). Umbes nagu vanas anekdoodis, kus „tunnetatakse“, et ¼+1/4= pool liitrit, aga seletada … ei osata.