Majandusanalüütik: Eesti riik ei vaja tarbimislaenu

Kui erasektorit haarab majandussurutise tingimustes ebakindlus ja tung kokku hoida, siis on sellest allakäiguspiraalist sageli raske väljuda. Siin saab appi tulla suurima krediidi­võimekusega majandusosaline – riik, kes laenukoormust suurendades majandusse kapitali süstib ja nii raharingluse jälle käima tõmbab.

Praeguses majanduskeskkonnas see teooria laenukoormuse suurendamist ei toeta. Eesti SKP on viimase kolme aasta vältel suurenenud pea 13%. Ka nüüd, kus majanduskasv on aeglustumas, prognoosib enamus analüütikutest 2-3% vahele jäävat tõusu.

See ei ole kindlasti olukord, kus riik peab sekkuma. Lisaks on Eesti ajalooliselt suutnud pigem silma paista selle poolest, et headel aegadel ollakse eelarvete koostamisel üsna helded, kuid just kõige raskematel hetkedel tõmmatakse riigi kulutusi jõuliselt koomale.

Eestis muudab stimuleeriva eelarvepoliitika rakendamise keeruliseks ka suur sõltuvus ekspordist. Kuigi ekspordi osatähtsus sisemajanduse kogutoodangus on viimastel aastatel vähenenud, küündib see endiselt 75%ni SKPst. Kui Euroala ja Skandinaavia nigela nõudluse tõttu peaksid eksportturud ära kukkuma, on riigil raske seda sisemaise nõudluse suurendamise abil kompenseerida.

Investeeringud betooni ei loo majandusele piisavalt tulu

Majandusliku hädaabinõu kõrval võib riiklik investeering olla ka miski, mis ühiskonnale tulevikus algsest kulust suuremat tulu hakkab looma. Arenevates riikides võib see vabalt olla uus sadam või maantee, mis kaubad liikuma paneb, kuid Eesti kontekstis on keeruline oodata, et neljarealine maantee Tallinna ja Tartu vahel rahas mõõdetavat tulu looks.

Infrastruktuuriinvesteeringute puhul võiks ehk mõistlikum olla IT-teenuste arendamine, mis aitaks kokku hoida töötunde (ja nii ka raha). Veelgi parem oleks, kui riigi investeering suudaks parandada inimeste oskuseid, mille arvelt uut lisandväärtust luua.

Riigivõla suurendamise puhul pole eriline argument ka intressikeskkond, mis lubaks Eestil hetkel võlga vähem tagasi maksta, kui seda võtame. Sisult on negatiivne intressimäär justkui marginaalne allahindlus kaubalt, mida ostame.

Tulles tavainimese tasandile – isegi kui meil õnnestuks osta uus auto 50% allahindlusega, ei tähenda see, et seda tegelikult vajame. Ka heaolutunne ei kesta kaua ja peagi ihaldab hing juba enamat. Nii jõuamegi „vanasse Euroopasse“, kus valijate valjuhäälsete nõudmistega toimetulekuks on ainus lahendus pidev võlakoorma suurendamine.