Majandusanalüütik: ekspordikasv kinnitab kriisimõjude taandumist, kuid väljavaade on ebakindel

Välisnõudlus jätkuvalt nõrk, kuid tasapisi kosumas

Samuti on Eesti suuremate Euroopa kaubanduspartnerite impordi vähenemine aprilli ja mai sügavast põhjast paranenud, kuid juulis oli see veel tugevas languses. Euroala ostujuhtide indeks näitas nii juulis kui ka augustis majandusaktiivsuse ja SKP kasvu.

Paranenud on ka EL majandussektorite kindlustunne – mis tõsi küll, jäi veel allapoole kriisieelsest tasemest. Seega, välisnõudlus on küll jätkuvalt nõrk, kuid see on tasapisi kosumas.

Kuigi Eesti tööstusettevõtete ekspordiootused ja nende hinnangud eksporditellimuste kohta on paranenud, jäid need augustis veel nõrgemaks kui enne kriisi eskaleerumist. Samas tuleks arvestada, et ettevõtete ekspordiootused ja hinnang eksporditellimuste kohta hakkasid halvenema juba 2018. aasta kevadel.

Küll aga suurendab riske koroonaviiruse uue laine eskaleerumine, mis võib välisnõudluse paranemist pidurdada, halvemal juhul seda isegi vähendada.