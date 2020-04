Majandusanalüütik: elame kolmikkriisis. Jääb mulje, et majandus on pandud kunstlikusse koomasse ja oodatakse suudlevat printsi

Tänase kriisi puhul tuleb teadvustada, et tegemist on kolmikkriisiga: meditsiinilise-, administratiivse- ja majanduskriisiga. Mõjutades üksteist on neil erinev kulg ja toimimisaeg. Kui meditsiiniline kriis laheneb, siis majanduskriis alles kogub jõudu ja administratiivse suutlikkuse/suutmatuse kriis on tüsistus kahe eelneva ravil. Kriis ei ole lihtsalt kriis, nagu haigus ei ole lihtsalt haigus. Olenevalt kriisi tüübist on ka erinevad lahendused nagu haiguselgi. Haavale aitab plaaster, nohule ninatilgad. Ninatilgad ei paranda rakkus kanda. Lihtne. Niisiis milline kriis meil majanduses kujuneb? Me ei tea. Kas see on toorainekriis, pangakriis või tarnekriis, mis kasvab üle ostuvõime kriisiks? Kas see on kõik need kokku, mida võimendab rändekriis? Ei tea. Valmistuda tuleb erinevateks variantideks.

Lombakas algus

Meditsiinilise kriisi kohta ei oska ma midagi arvata (pole asjatundja), loodan vaid et selle ohjamine pole sama lombakas kui kriisi administratiivne algus. Nagu ütles kindral MacArtur, iga sõjalist nurjumist saab selgitada kahe sõnaga: „Liiga hilja.". Meil oli aega valmistuda, kuid see jäi administratiivselt nõrgaks. Paberlikuks. Olime harjunud, et paber kannatab kõike. Võib-olla kõike kannatab, aga viirust ei kannatanud. Nii varude kogumine, mis kulges paberlikult „rahuaja" reeglite järgi, kui nullpatsiendile reageerimine, olid selged ilmingud administratiivsest kriisist.

Nullpatsiendiga läks hästi, bioloogiline pomm ei plahvatanud. Kuid see mis toimus Saaremaa volleturniiriga ei mahu mingisugustesse raamidesse. Kaks ametnike gruppi, kohalik omavalitsus ja tervisekaitse, mõlemad kutsutud ja seatud kodanikke kaitsma ja teenindama, konsulteerisid/konstrueerisid meile viiruspommi plahvatuse. Omavalitsuse ametnikud oleksid pidanud keelama, arvestades seda, et nad harilikult kõike ära keelavad ja trahvivad, ja terviseametnikud oleksid pidanud ütlema: „Kas olete segased, muidugi mitte?" Lihtne. Nagu kätepesu. Kuid kellelgi ei olnud otsustavust, kodanikujulgust ega tervet mõistust, et nakkuskoldest ei kutsuta bioloogilist relva koju.

Hea positsioon jäi kasutamata

Olime enne „vollepommi" heal positsioonil, M. Shaara („Surmaingel") on pannud kohased sõnad kindral Bufordile suhu enne Gettisburgi lahingut: „Ta oli varemgi häid positsioone hoidnud ning abipalveid läkitanud, kuid abi jäi tulemata. ... Ta ei kartnud surma ... Hoopis hullem oli rumalus. Jahmatav, lausa iiveldama ajav rumalus, mis oli nii vastik, et mõnikord tundus, nagu kaotaksid üksnes seda tunnistadeski äkki, vastupandamatult kogu mõistuse. Sellele mõtleminegi oli surmaohtlik. Töö tuli teha siin . Ja kõik sõltub usust."

Me ei kasutanud oma head positsiooni. Töö jäi tegemata. Saime oma Itaalia. See ongi administratiivse kriisi sümptom. Õnneks eesliin, tervishoiutöötajad ja apteekrid, toimis kangelaslikult. Ärgem unustagem ka päästetöötajaid, politseinikke, kaitseväge, vabatahtlikke ja poemüüjaid. Varustuse tarnetega... parem ei arutaks. Firmad suudavad leida, administratiivvõim suudab leida põhjendusi. Nüüd tehakse seda esialgset lombakust tagasi. Kallilt. Kangelaslikult.