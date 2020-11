Majandusanalüütik erakorralisest ekspordikasvust: Eesti kaupade turuosa Euroopa Liidus on suurenenud

Nii tugev kasv ei olnud aga laiapõhjaline sest kaks kolmandikku ekspordikasvust tuli kommunikatsiooniseadmetest ja teraviljast. 46% kasvust tuli erakorraliselt tugevast kommunikatsiooniseadmete ning 20% erakorralisest tugevast teravilja ekspordist.

Isegi kui neid kahte kaubagruppi mitte arvestada, oleks ülejäänud kaupade eksport suurenenud. Teravilja eksporditi septembris erakorraliselt suures mahus Lõuna-Koreasse ja Marokosse, kommunikatsiooniseadmete väljavedu kasvas aga erakorraliselt tugevasti USA-sse.

Kolmandik ekspordikasvust andsid USA ja Hiina

Kui vaadata Eesti päritolu eksporti riikide järgi, siis suurenes see enim USA-sse, Hiinasse, Rootsi ja Saksamaale – need neli riiki andsid ekspordi kasvust tublisti üle poole (USA ja Hiina aga kolmandiku).

Rootsi suunalist ekspordikasvu toetasid peamiselt põlevkiviõlitoodete ning elektroonika ja elektriseadmete väljavedu, Saksamaale kasvas enim mustmetallide eksport. Hiinasse on kaupade väljavedu suurenenud sel aastal järjest juba viimased kuus kuud. Hiina suunalist ekspordikasvu toetavad peamiselt elektriseadmed.

Eesti kaupade turuosa Euroopa Liidu turul on suurenenud

Eesti päritolu kaupade eksport suurenes kolmandas kvartalis 5%, kuid käesoleva aasta esimese üheksa kuuga on see vähenenud 6%. Eksport on sel aastal languses kõikides EL riikides, välja arvatud Iirimaal.

Vaatamata sellele, et Eesti kaupade eksport on juba pikalt kaotanud oma hinnapõhist konkurentsivõimet Euroopa Liidu keskmise turu suhtes, on selle osakaal Euroopa Liidu koguimpordis sel aastal veidi suurenenud. Riigiti on olukord küll väga erinev, kuid Eesti kaupade ekspordi turuosa Soomes – meie kõige suuremal eksporditurul – on kasvanud juba pikemat aega ning sel aastal eriti kiiresti.

Tootmissisendite impordi vähenemine viitab tootmismahtude jätkuvale langusele

Kaupade import vähenes septembris 4%. Kõige enam mõjutas seda tootmissisendite sisseveo langus. Tootmissisendite import on vähenenud järjest juba aasta aega, mis viitab tootmismahtude languse jätkumisele, parimal juhul aga vaid erakorralisele ja nõrgale kasvule.