Majandusanalüütik: erinevalt Skandinaaviast on meil hanked nagu vaese mehe Ferrari unistus – tulede, vilede ja madala põhjaga künniriist

Rannahooaeg on olnud mõnus, jälle hea võimalus laineloksu saatel loodust nautida ja mõtteid liigutada. Vahva. Kuid siis hakkas üks kiuslik mõttepojuke sumisema, oot-oot, kas see, et juuni alguses olid ilusad ilmad, vahepeal lausa kuumad ja nüüd „kolmas suvi“, ongi kliima soojenemine? Kas mina olengi see täiskasvanud tõbras, kes selle maailma nii untsu on keeranud? Teie ka? Kes veel? Nemad?

Küsimus ei olegi selles, mida me oleme teinud valesti, vaid mida me sellest õpime. Näiteks DDT-ga me enam täisid ei hävita, pliibensiiniga ei sõida ja freoongaaside kahimisega suutsime osooniaukude probleemile mõningal määral lahenduse leida. Kui tahame, siis suudame. Pigem on asi selles, et suurem osa meist ei mõista oma otsustest tulenevaid teiseseid ja kolmandaid tagajärgi ehk tagajärgede tagajärgi.

Igaühel on oma eriline maailm, kuid enne seda on meil meie ühine elukõlblik maailm – Maa. See on maailm, kus iga inimene teeb päevast päeva tuhandeid otsuseid (ka kõige pisemaid nagu prügi sorteerimine või selle maha viskamine), mis muudab maailma. Meie otsustel, mis üksikisiku tasandil võivad olla peaaegu normaalsed, võib olla kumulatiivselt kaskaadiefekt. Me peame neid ette nägema. Kuid mida me siis ei näe?

„Mõistagi ei oska inimesed hinnata seda, mida nad ei näe. Inimene, kes ei oska näha seaduspärasusi ega sünteesida, ei tea seaduspärasustest ja sünteesist rohkem kui värvipime värvide nägemisest. /---/ Värvipimedad saavad lõpuks teada, et nad on värvipimedad, aga enamik ei näe ega mõista kunagi, kuidas nende mõtteviis neid pimestab.“ (R. Dalio „Põhimõtted“, ÄP 2018, lk 203)

(Häire)kella kõla

Mõningal määral me adume juba asjade põhjuslikku seost looduses, kuid harva mõtleme, et majandus on meie ökosüsteemi lahutamatu osa.